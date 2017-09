Dreischor om hulp gevraagd bij zoeken naar nest hoornaar

,,Door onderzoek van EIS kenniscentrum insecten met hulp van lokale dorpelingen en imkers, is inmiddels vastgesteld dat er een nest moet zijn. Maar het nest is nog niet gevonden ! Daarom vragen wij u ons te helpen het nest te vinden in of in de directe buurt van Dreischor'', aldus Ron van de Roer. In zijn tuin werd de eerste Aziatische hoornaar aangetroffen. Hij omschrijft het nest: ,,Het ziet er uit als een papieren voetbal, soms zo groot als een skippybal, en hangt hoog in de boomkruinen. Als u iets hoog in de boom gezien heeft dat lijkt op een nest, horen wij dat graag. Het nest zeker niet zelf benaderen'', waarschuwt Van de Roer. ,,De Aziatische hoornaar is niet agressief voor mensen, behalve in de directe omgeving van het nest. Ook over waarnemingen van (vliegende) hoornaars in of rond Dreischor die niet direct bij bijenkasten of bloeiende klimop zijn gezien, worden wij graag geïnformeerd.''