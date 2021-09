Dreef het pesten Dennis uiteindelijk tot de dood?

VLISSINGEN - In september 1998 maakte Dennis de Groot uit Vlissingen een einde aan zijn leven. Hij werd slechts 21 jaar oud. Tijdens zijn schooljaren was hij het doelwit van pestgedrag.

In de aangrijpende documentaire We noemden hem Krielkip, die zaterdag in première gaat bij Film by the Sea, duiken Mercy Kamermans en Eric Holm in zijn leven. Zij wilden vooral weten: is er een verband tussen het pesten en de zelfverkozen dood van Dennis? Daarvoor praten ze met drie oud-klasgenoten, maar vooral met zijn broer Mark.

Kamermans en Holm werken beiden bij Omroep Zeeland. Tijdens de coronaperiode besloten zij zich ook te richten op documentaires met een maatschappelijk belang en richtten hun eigen productiebedrijf op.

Volledig scherm Mark de Groot in 'We noemden hem Krielkip'. © Still uit film

Het onderwerp voor hun eerste film diende zich pas later aan. ,,Mercy kwam een bericht tegen op Facebook over een pester die weer in contact was gekomen met degene die werd gepest. Toen dacht ze: hoe zit het met Dennis? Ze heeft bij hem in de klas gezeten.”

Piekerig haar

Dennis werd vanwege zijn ielige bouw en piekerige haar op school ‘krielkip’ en ‘struisvogel’ op school genoemd. Hij was creatief, vooral op het gebied van muziek. Later verloor hij zichzelf in drank en drugs.

Mensen die gepest zijn, blijken een drie keer grotere kans hebben om zelfmoord te plegen, meldt de film. In hoeverre dat bij Dennis een rol heeft gespeeld, blijft de vraag. ,,Je gaat er wel over nadenken”, zeggen de oud-klasgenoten. Remona, een van hen, spreekt van een ‘soort collectief schuldgevoel’.

Heel kwetsbaar

Maar volgens Mark streed zijn broer tegen demonen ‘waar hij niet echt van kon winnen’. Zonder Mark had de documentaire nooit kunnen worden gemaakt, aldus Holm. ,,Hij stelde zich heel kwetsbaar op en kan zijn verhaal goed verwoorden, soms zelfs poëtisch.”

We noemden hem Krielkip, met muziek van Douwe Eisenga, is ook aangemeld bij documentairefestival IDFA. Holm: ,,Verder is er een project voor het voortgezet onderwijs aan gekoppeld.”

Volledig scherm Mercy Kamermans en Eric Holm tijdens de opnamen van 'We noemden hem Krielkip', met links Mark de Groot. © Eric Holm

Nóg twee Zeeuwse premières

Komende zondag zijn er nóg twee Zeeuwse premières op Film by the Sea. Een Fantast is een documentaire over theatermaker, muzikant en beeldend kunstenaar Rob Maaskant. De andere film is In het belang van het kind, een ontluisterende documentaire van Ronald Voort over Ilona. Na een vechtscheiding raakt zij verstrikt in het systeem van jeugdzorg en -bescherming. Haar jongste twee kinderen heeft Ilona al jaren niet gezien, haar 16-jarige dochter Myrthe wordt uit huis geplaatst.

Volledig scherm Ilona in 'In het belang van het kind.' © Still uit film

De film - die zijdelings met Zeeland te maken heeft - zet grote vraagtekens bij de manier waarop jeugdzorg functioneert. Volgens sociaal pedagoog Harry Berndsen is het systeem ‘niet altijd integer en bekwaam’ en wordt 60 procent van de kinderen onrechtmatig uit huis geplaatst.

Zaterdag 18 september is het de Dag van de Zeeuwse Film op het festival. Dan worden in totaal 24 nieuwe en recente films vertoond over Zeeuwse onderwerpen en/of van Zeeuwse makers. Het gaat om 15 documentaires en 9 korte fictiefilms.