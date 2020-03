Dranghekken voor de apotheek in Goes; niet iedereen houdt voldoende afstand

GOES - Het is een surrealistisch beeld: dranghekken voor een apotheek. De Zeeuwse apotheek in Goes is de eerste apotheek in Zeeland die deze vergaande maatregel neemt. Het is nodig omdat lang niet alle patiënten voldoende afstand houden tot medewerkers in de Zeeuwse apotheken.