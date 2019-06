Drama strand Renesse: ‘Als we vijf minuten later waren geweest, waren er vier mensen verdronken’

Na 7 maart is de KNRM al weer drie keer bij de verraderlijke zandplaat geweest na een melding over een gevaarlijke situatie. Per jaar komen de redders er wel een stuk of tien keer. ,,Meestal loopt het goed af of valt het wel mee.’’ Maar begin maart gaat het goed mis. Ruim drie maanden later is er bij de vrijwilligers van station Ouddorp nog steeds het besef dat de reddingsactie heel anders had kunnen aflopen. ,,Er is helaas iemand overleden. Maar voor ons telt ook dat we die dag drie levens hebben gered.”