Dow snijdt in Terneuzen: 150 banen verdwijnen en vacatures worden niet ingevuld

TERNEUZEN - Bij Dow Benelux in Terneuzen verdwijnen 150 arbeidsplaatsen. Daarnaast worden twintig bestaande vacatures niet ingevuld. Dat is nodig om in de tijd van corona concurrerend te blijven, meldt het bedrijf.

De medewerkers zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht van de reorganisatie, die onderdeel is van een wereldwijde ingreep waarmee Dow 6 procent wil bezuinigen op personeelskosten. In Terneuzen verdwijnt in elk geval de Aminesplant, waar halffabrikaten worden gemaakt die worden gebruikt in verharders, kleefstoffen, brandstoffen en smeermiddelen. Dit kost 35 mensen hun baan. Verder wordt een inkoopafdeling verplaatst naar het hoofdkantoor in Zwitserland, wat ook 15 arbeidsplaatsen in Terneuzen kost. De overige honderd banen die worden geschrapt, zijn verdeeld over allerlei afdelingen.

Competitief in Covid 19-wereld

,,De eerste aankondiging is eigenlijk al gedaan nadat het tweede kwartaal van het bedrijf wereldwijd was afgesloten”, zegt woordvoerder Ciccio Pecoraro. ,,Toen werd gemeld dat om competitief te blijven in de wereld van een Covid 19-pandemie, een aantal ingrepen nodig zou zijn. Eind juli werd aangekondigd dat er een 6 procent reductie zou komen op de wereldwijde personeelskosten en gisteren is bekend geworden wat de gevolgen voor Dow Terneuzen zijn.”

De reorganisatie is nu in gang gezet. De beide ondernemingsraden van Dow zijn geïnformeerd over de aanstaande ingrepen. ,,De komende periode wordt er gekeken naar een sociaal plan”, zegt Pecoraro. Het is de bedoeling dat de eerste mensen begin volgend jaar zullen afvloeien en dat de hele ingreep eind 2021 is afgerond. ,,We hopen de medewerkers op wie dit invloed heeft, zo goed mogelijk te begeleiden.”

Op de vestiging van Dow in Terneuzen, met in totaal zeventien fabrieken, werken nu zo’n 2400 mensen. In de zomer verwachtte voorzitter Marc Obrie van de ondernemingsraad van Dow Benelux nog dat de gevolgen van de wereldwijde reorganisatie in Terneuzen zouden meevallen.