Douwe Eisenga: ‘Dit album voelt als een debuut’

Minder inbraken in Zeeland, Walcherse panden vaakst doelwit

6:00 VLISSINGEN - In het eerste kwartaal van 2019 vonden er in Zeeland 165 inbraakincidenten plaats. Dit is een afname van 15,8 procent vergeleken met dezelfde periode in 2018. Deze conclusie trekt het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC), dat onderzoek deed naar Zeeuwse inbraken op basis van de meest recente nationale cijfers van de politie. Op Walcheren is het inbrekersgilde het actiefst.