Douwe Bob stampt en ontroert op het Zeeland Nazomer Festival in Middelburg

Hij raakt de duizend betalende bezoekers van het Zeeland Nazomerfestival-concert met gevoelige country en folkballads of drijft hun adrenalinepeil op met dampende countryrock. Als 'vriend' Danny Vera, de Middelburgse Roy Orbison, op het podium verschijnt voor een duet met Douwe Bob is het feestje compleet.

Op het plein is vrijdag plaats voor nog zeker duizend toeschouwers. Een gemiste kans voor absente muziekliefhebbers. Zijn openingsnummer Standing Here Helpless zet meteen de toon. Het ragfijne gevoelige liedje speelde hij in 2012 al tijdens de talentenjacht 'De beste singer-songwriter van Nederland' die hij glansrijk won. Toen keek hij nog wat schuchter in de camera, maar verlegen is Douwe Bob allang niet meer. Laat staan hulpeloos.

Slow Down

In zes jaar tijd is de jongeman een kerel geworden. Hij is gerijpt, mede door zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2016. Het ingezonden liedje Slow Down haalt in Stockholm de elfde plek. Vrijdag komt het al snel langs. Het is door variërende toonhoogten qua structuur een behoorlijk complex nummer. Dat geldt voor de meeste songs van Douwe Bob's hand. De arrangementen steken verdraaid knap in elkaar. Ook brengen ze je stuk voor stuk in een goed humeur.

Volledig scherm Douwe Bob op het Abdijplein in Middelburg tijdens het Zeeland Nazomerfestival. © Ruben Oreel

Veertig minuten na het eerste akkoord zit een deel van het publiek nog op de stoelen die op verzoek van Douwe Bob zijn neergezet. Met het meubilair speelt de artiest een spelletje. ,,Als je het gevoel hebt dat je stoel beweegt omdat je heupen beginnen te swingen, is het tijd om op te staan.'' Om bij de ballad Stone into the River dat trucje te herhalen. ,,Als ik zo dom was om naar een optreden van Douwe Bob te gaan, zou ik nu gaan zitten.''

Nirvana

Douwe Bob is behalve een begenadigd zanger/gitarist inmiddels ook een rasentertainer. Losjes, relaxt en zelfbewust babbelt hij met het publiek. Geeft een enthousiaste fan een biertje. Gooit er voor de gein de beginriff van Smells Like Teen Spirit van Nirvana doorheen. Het is voor het overgrote deel, ook de grap met de stoelen, onderdeel van een nauwkeurig geregisseerde show.

Douwe Bob's muziek grijpt grotendeels terug op de Amerikaanse country en folk, met uitstapjes naar West Coast (Beach Boys), pop uit de jaren zestig en zeventig (vleugje Fleetwood Mac), southern rock, americana en uptempo chickenpickin' countryrock. In een kwartier tijd waant de luisteraar zich in een rokerige kroeg in Nashville, voelt hij zich een surfer op het strand van Long Beach, loopt hij langs een stoffige weg in Mississippi, landt hij in Detroit voor stampende soul en - terug in Nashville - hoort hij echo's van Johnny Cash. Douwe Bob is een trein die langs de wortels van de popmuziek dendert.

Harmonies

Natuurlijk, de uitgekiende, radiovriendelijke muziek is commercieel, maar nergens wordt het een plat spektakel. Daarvoor zijn podiumdier Douwe Bob en zijn bandleden gewoon te goed. Ze beheersen hun instrumenten en alle genres in het kleurrijk repertoire waarin het ene nummer naadloos overgaat in het volgende. De kristalzuivere vijfstemmige (!) harmonies zijn een lust voor het oor. Vol gas of fluisterstil, de professionele band kan zich internationaal met de besten meten.

Natuurtalent