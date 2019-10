Douwe Bob komt naar de Oostkerk: ‘Optreden moet een soort van seks zijn’

Hij speelt graag in kerken. ,,Dat is iets heel anders dan in een zaal of een club van nu. Eigenlijk heel vreemd hoe we die bouwen. Zo’n vierkante doos inspireert me veel minder dan een mooie, oude kerk. De akoestiek kan in zo'n nieuwe zaal geweldig zijn, maar er wordt ingeleverd op de romantiek van de muziek. Dat is zonde. Het oog wil ook wat. Laatst speelde ik in een kerk waarin een vleermuis zat. Die kwam soms even langs vliegen. Dat vind ik mooi.”