Douane wijzigt tactiek op zee: meer mensen en snellere boten

De douane past vanaf het nieuwe jaar een nieuwe tactiek toe bij de controle van de scheepvaart op de Zeeuwse wateren. Het gaat om gerichte inzet met een snel schip, meer douaniers en meer samenwerking met andere handhavers zoals de nationale politie en koninklijke marechaussee.

Het patrouillevaartuig Jan van Gent wordt per 1 januari uit de vaart genomen. Voor dit schip komt een nieuw vaartuig in de plaats, laat de Douane desgevraagd weten. Wat voor type is nog niet bekend, maar het zal in elk geval een sneller schip zijn.

In plaats van regelmatig patrouilles te varen met de Jan van Gent, schakelt de douane over op gerichte inzet als er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn voor illegale activiteiten op het water.

Slimmer

,,Er is voor de Schelde sprake van de invoering van een andere, slimmere, vorm van toezicht. Deze vorm van informatiegestuurd toezicht, waarbij de onvoorspelbaarheid en hierdoor ook de kwaliteit van het toezicht toeneemt wordt uitgevoerd met een snel interventievaartuig’’, aldus de voorlichter van de Douane.

Vlissingen is en blijft de thuishaven van de 'Zeeuwse' douaniers te water. Ze varen nu nog mee met de Jan van Gent, een schip waarvan de bemanning in dienst is van Rijkswaterstaat. Dat is vanaf volgend jaar verleden tijd als de nieuwe vaartuigen operationeel zijn geworden. ,,De douaniers varen zelf de snelle schepen. Er wordt ook nog gesproken met andere handhavers om te kijken naar verdergaande vormen van samenwerking waarbij ook het varend toezicht wordt meegenomen'', laat de Douane desgevraagd weten. Omdat ze zelf gaan varen, wordt het aantal douaniers dat taken op de Zeeuwse wateren kan uitvoeren uitgebreid.

Snelle vaartuigen

De douane heeft nog niet definitief gekozen voor een bepaald type vaartuig. In 2015 werden op de Waddenzee de grote patrouilleschepen die de Douane gebruikte uit de vaart genomen en vervangen door twee zogeheten FRISC's (Fast Raiding Interception Special forces Craft). Deze boten kunnen snelheden tot 80 kilometer per uur bereiken. De marine gebruikt de snelle vaartuigen onder meer in de strijd tegen de piraterij langs de scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Verschil met de marine is dat de FRISC's die de douane gebruikt een stuurhut hebben om de bemanning beschutting te bieden. Dat is nodig om langere tijd op zee actief te kunnen zijn.