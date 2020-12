Douane voorziet ook opstoppingen in Zeeuwse havens na Brexit

Dit nieuwe bos van acht hectare is straks niet te missen als je Zeeland binnen­rijdt

17:42 RILLAND - Het is zo’n plekje dat iedereen wel kent, maar waar bijna niemand komt. Toch is het over een paar jaar best de moeite waard om er een wandelingetje te maken. Het bos van acht hectare dat momenteel bij de entree van Zeeland wordt geplant, belooft een boeiend natuurgebiedje te worden. Maar dat had ook heel anders kunnen aflopen.