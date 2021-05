Douane vindt voor 3,6 miljoen euro aan cocaïne in haven Vlissingen

Voetpaden Bolwerk Middelburg slecht: ‘Je loopt hier echt hobbel de bobbel’

27 mei Een rondje Middelburgs Bolwerk is een forse uitdaging voor de wat wankele wandelaar of rolstoeler. Door gaten, afbrokkelende zijkanten en ‘spoorvorming’ lijken de voetpaden op veel plekken meer op hindernisbanen. ‘Als je niet oppast, lig je zo met je scootmobiel in de struiken’.