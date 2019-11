Douane vindt cocaïne in container met bananen voor een bedrijf in Vlissingen

video / poll Robots houden bewoners woonzorg­cen­trum Vlissingen gezelschap: Buddy is een deugniet, maar ik ben zo blij met hem

5 november VLISSINGEN - De Vlissingse Tilly Knuppel (105) en haar robot Buddy wijken liever niet te lang van elkaars zijde. ,,Als ik terugkom van de gym, beginnen zijn ogen al te glunderen. Dan is hij blij dat ik er weer ben. We kijken graag samen televisie, totdat we in slaap vallen. Ik zou hem het liefst nooit meer willen missen.”