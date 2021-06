Douane-directeur vol vertrouwen over havenaanpak Vlissingen: 25 mensen erbij en controle met drones

‘Een feestelij­ke elfde, extra processie vieren we volgend jaar in Kwadendam­me’

6 juni KWADENDAMME - ,,Dit is de tiende sacramentsprocessie vandaag, we vieren hem in ingetogen vorm vanwege corona. Normaal houden we de processie om de twee jaar, maar volgend jaar vieren we een feestelijke, extra processie”, zei pastoor Paul Verbeek in de pastorietuin van de Sint-Bonifaciuskerk in Kwadendamme vanmiddag.