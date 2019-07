Dossier kosten sanering Thermphos niet openbaar

VCB is een bedrijf dat is opgericht door Zeeland Seaports B.V.. Deze B.V. is weer opgericht door Zeeland Seaports N.V. De provincie Zeeland is weliswaar voor de helft aandeelhouder in Zeeland Seaports N.V. maar niet in Zeeland Seaports B.V. Volgens de Raad van State hebben Gedeputeerde Staten geen directe zeggenschap over VCB en zijn GS niet gehouden om informatie die VCB heeft openbaar te maken. Het maakt daarbij niet uit dat de provincie bemoeienis had bij de benoeming van een commissaris bij VCB.