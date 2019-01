Dorpshuis Krabbendijke na wietvondst definitief drie maanden dicht

Twee weken geleden maakte de burgemeester haar voornemen om het dorpshuis te sluiten al bekend. Ze wachtte reacties van belanghebbenden af alvorens een definitief besluit te nemen. ,,Ik heb zes zienswijzen gekregen. De teneur is dat ze het niet leuk vinden dat ze gedupeerd worden door dit besluit.” Van Egmond zegt dat ook veel gebruikers begrip tonen voor haar besluit.

Tegenover de PZC vroegen verschillende clubs en organisaties zich af of de juiste mensen met het besluit worden getroffen. Van Egmond realiseert zich dat haar besluit ‘schuurt’. ,,Het is echt een klassiek dilemma, want het doet ook de gebruikers pijn.” Desondanks heeft ze, na zich uitgebreid te hebben laten adviseren, besloten dat de openbare orde en veiligheid zwaarder moet wegen dan het individueel belang. Daarbij speelt mee dat de gemeente alle niet-commerciële gebruikers alternatieven en eventueel vervoer naar andere dorpen heeft aangeboden. ,,Het was echt geen rücksichtslos besluit.”

Een burgemeester heeft op basis van de Opiumwet de bevoegdheid om gebouwen waar drugs wordt gevonden voor een periode te sluiten. ,,Ik vind het van belang om als gemeente een duidelijk signaal af te geven dat we dit niet tolereren", zegt Van Egmond. Doordat het pand drie maanden lang is verzegeld, is er ook voldoende tijd om openbare orde en veiligheid te herstellen, aldus de burgemeester.

De sluiting gaat donderdag in en loopt 24 april af. Momenteel wordt rond het dorpshuis gewerkt aan de aanleg van een nieuwe elektriciteitsaansluiting. De vorige was weggehaald, omdat er illegaal stroom werd afgetapt voor de kweek van de hennepplanten. Doordat de gemeente de aansluiting nu alvast in orde maakt, hoeft daar na 24 april niet meer op te worden gewacht. ,,Het pand is ook schoongemaakt en kan worden verwarmd, zodat het goed de winterperiode doorstaat", zegt de burgemeester.

