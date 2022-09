Dorpsfeest ontsierd door reeks incidenten. ‘Schaduw over mooie dag’

,,Heel jammer. Dit werpt een schaduw over een mooie dag”, reageert waarnemend voorzitter Jos Vastenhoud van de Dorpsvereniging nieuw- en Sint Joosland. Het nieuws over de incidenten was zondagochtend een verrassing voor hem. ,,Overdag was het een prima dorpsfeest. Zo’n vechtpartij is heel jammer. En dat vuurwerk, dat is toch een rare baldadigheid.”