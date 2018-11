Doorstart VDS Staalbouw mislukt

Dronken Poolse spookrij­der in Wester­schel­de­tun­nel in voetsporen van ladderzat­te Belg

16:47 ELLEWOUTSDIJK - Ze zijn wel wat gewend bij de Westerscheldetunnel. Maar een spookrijder in een van de buizen is in de vijftienjarige geschiedenis van de tunnel een zeldzaamheid. Een dronken Pool trad zondag in de voetsporen van een ladderzatte Belg. Die presteerde het in 2017 om in de verkeerde buis terecht te komen en reed van de Zeeuws-Vlaamse naar de Bevelandse kant.