Doordeweeks zit Kaj achter een bureau, in het weekend staat hij op het voetbalveld

column Jan Vantoortelboom Mijn haantje is te perfect

7:45 De schoonheid van een dier ontroert me, of het nu de zwartfluwelen wintervacht is van een mol, het imposante gewei van een edelhert of de kracht van een haaienkaak. Ze zijn door een lange evolutie tot in de perfectie ontwikkeld en daar heb ik alleen maar bewondering en respect voor. Ook mijn haantje ontroert me: zijn parmantige tred, de lellen die dieprood en vol zijn, de stand van zijn sikkelveren, uitwaaierend in de wind en zijn onbuigzame sporen.