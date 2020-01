Doordeweeks werkt Anke bij het waterschap, in het weekend runt ze haar taiji-school

Wie voor het eerst komt kijken, denkt misschien dat taiji quan een discipline is, die puur gericht is op het aanvallen van een tegenstander. Er worden mensen gevloerd en er komen soms zelfs wapens aan te pas. Het tegenovergestelde is eigenlijk waar. ,,De discipline die ik beoefen is het zogenaamde taiji quan, dat is ontstaan in China. Eigenlijk is bewegingskunst- of leer trouwens een beter woord dan sport. Het doel is om de geest te ontspannen door het lichaam te ontspannen. Voor mensen met klachten als gevolg van druk en stress, kan taiji ontzettend waardevol zijn.” En dat neem je ook buiten de sporthal met je mee. ,,De wisselwerking tussen lichaam en geest is een van de belangrijkste pijlers van het taiji. De geleerde lessen nemen mensen mee in het dagelijks leven. Ze reageren minder gejaagd, zijn stabieler en kunnen beter met tegenslagen omgaan.”

Quote Voor mensen met klachten als gevolg van druk en stress, kan taiji ontzettend waardevol zijn Anke van Hartevelt

Al 24 jaar is Anke bezig met haar passie. Na vele jaren van training en wedstrijden is de focus steeds meer komen te liggen op het lesgeven aan andere mensen.,,Door mijn moeder ben ik met taiji in aanraking gekomen. De vorm die zij beoefende, vond ik eigenlijk wat te rustig. Daarom ben ik zelf op zoek gegaan naar een vorm die beter bij mij paste. Deze heb ik dus gevonden in taiji quan. Ik heb heel veel in Tilburg getraind, maar ik ben ook naar de basis van het taiji gegaan. In totaal ben ik vier keer in China geweest om les te krijgen. Met een driejarige thuis zijn zulke verre reizen er nu niet meer bij. Af en toe ga ik nog wel naar Zweden of Engeland toe om zelf les te krijgen. Qua wedstrijden heb ik prachtige dingen mogen meemaken. Zo ben ik bijvoorbeeld naar Taiwan gegaan om aan het wereldkampioenschap mee te doen en heb daar een derde plaats behaald met het Nederlands team. Het grootste deel van mijn tijd zit dus tegenwoordig vooral in het lesgeven. Aan allerlei verschillende mensen en van allerlei leeftijden, van twintigers tot zestigers.”

Andere richting

Het is in zekere zin aan het taiji te danken, dat Anke recent besloot een andere richting in te slaan qua werk. Was ze eerst vooral beleidsmatig bezig, sinds 1 januari van dit jaar is ze begonnen als teammanager Human Resource Management. ,,Van veel mensen hoorde ik dat ik in positieve zin veranderd ben door het lesgeven. Zelf merk ik ook dat ik heel veel energie uit het begeleiden en coachen van mijn leerlingen haal. Toen de kans zich bij mijn werkgever voordeed om in een dergelijke rol te komen, heb ik dan ook geen moment getwijfeld.”