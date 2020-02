Doordeweeks verkoopt Bianca tuttig textiel, in het weekend brengt ze spannende speeltjes aan de vrouw

Doordeweeks zit je in het ritme van werken voor een baas. Elke dag hetzelfde ritueel. Tot het weekend nadert. Tijd voor hobby’s. Dan wordt je hobby je werk. Gedeputeerde wordt scheidsrechter, politieman melkt duiven en economieleraar jankt op een elektrische gitaar. Deze krant belicht voorbeelden. Vandaag filiaalbeheerder en consulente van LadiesNight 18+, Bianca de Winter.

Anders dan haar naam doet vermoeden is Bianca de Winter in Brazilië geboren. Ze kwam met haar van oorsprong Zeeuwse vader, Portugese moeder en broer en zus op 14-jarige leeftijd naar Kwadendamme. Haar vader had in Brazilië een groot bedrijf in nectarines en perziken. Dat liep op den duur spaak en het gezin keerde terug naar Zeeland. ,,Ik heb altijd in de Zak van Zuid-Beveland gewoond. Ook nu nog. Ik woon met mijn gezin in ’s-Gravenpolder. Vroeger zat ik op de internationale school in Vlissingen, omdat ik de taal goed moest leren. Mijn bedoeling was om later voogd te worden van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Daarvoor moest ik beter de taal onder de knie krijgen. Spreken gaat goed, begrijpend lezen en schrijven minder. Ik wilde de zorg in, maar daar liep ik ook tegen dat probleem op.”

Nu werkt Bianca in een textielzaak. Daar helpt ze vooral oudere klanten, die graag met haar een praatje maken. ,,Ik klets graag. Ben zelf een open boek. Als mensen in de winkel even hun gal willen spuwen over van alles en nog wat, kan dat. Ik adviseer, houd de voorraad bij, zit achter de kassa en houd de winkel netjes. Ik werk dertig uur in de week.”

Via een vriendin van een vriendin rolde Bianca erin

Volledig scherm Bianca in het weekend: als consulente LadiesNight 18+ © Bianca de Winter En daarnaast is Bianca dus, op commissiebasis, consulente voor LadiesNight. Via een vriendin van een vriendin werd ze zelf eens voor zo’n party gevraagd. En ze hield er als gastvrouw eentje bij haar thuis. ,,Die tupperwareparty’s 18+ zijn voor mannen streng verboden. Die van mij moest maar gaan vissen. Of iets anders met zijn leven gaan doen die avond. Het gaat vooral om de gezelligheid onderling. En om wetenswaardigheden. Als consulente begin ik zo'n avond door mijzelf voor te stellen. Daarna vraag ik aan iedereen om alle vingers de lucht in te steken. Ik stel erotische vragen. Wie er bijvoorbeeld wel eens aan buitenseks heeft gedaan. Degene die als eerste tien vingers naar beneden heeft, is de stouterd van de avond en krijgt een prijsje. Een seksdobbelsteen of een sleutelhanger met penis bijvoorbeeld.”

Het voornaamste op de avonden is de demonstratie en uitleg van sekstoys. ,,Dat gaat met veel gegiebel en rode oortjes gepaard. We hebben naast dildo’s onder andere scheerschuim, glijmiddel en oralpleasurespeeltjes. Ik laat producten zien, ze mogen eraan voelen, erin knijpen, maar seksuele handelingen worden absoluut niet verricht. De broek blijft aan. Vibrators kunnen indien gewenst tegen de neus worden gehouden. De neus is een orgaan met veel open zenuwuiteindes. Wanneer er wordt geniest, of dames voelen die aandrang, dan weet je dat het goed zit.”

In pauzes vragen dames aan Bianca ook om seksadvies. ,,Ik kan adviseren, zeker bij het gebruik van hulpmiddelen, maar ben geen seksuologe. Ik verwijs weleens door. Toen ik mijn opleidingsdag had als consulente, heb ik dat wel aan mijn ouders verteld. Het voelde toch of ik eerst om toestemming moest vragen. Ik blijf een moederskindje. Gelukkig reageerde mijn Portugese moeder heel relaxed en geïnteresseerd. Ook mijn collega’s in de winkel weten ervan. Zij reageren gevarieerd. Ik merk dat er in Zeeland toch nog een taboe op seksspeeltjes rust. Ik was laatst in Spijkenisse en daar ging het er openhartiger aan toe. Zeeuwse dames kijken wel geïnteresseerd, maar zeggen dan toch: oh nee, dat wil ik niet hoor.”

De dames zijn nooit chagrijnig