Doordeweeks staat Matté achter de servicebalie, in het weekend is hij lifeguard op het strand: ‘Ik kan moeilijk stilzitten’

Een echte Zeeuw is Matté niet. Hij werd geboren in Winterswijk en groeide in zijn eerste jaren op in Ruurlo. Daarna woonde hij een tijd in Dordrecht. En sinds twee jaar is hij in Zeeland. ,,Dat is gekomen door de droom van mijn ouders om een huis aan het strand te kopen. We kwamen hier al veel op vakantie en hebben het huis naast de ingang van de Boswachterij helemaal laten opknappen. Ik woon dus echt op loopafstand van het strand en ik heb een mountainbike waarmee ik direct de bossen in kan hier. Ik vind het heerlijk om hier mijn eigen ding te doen. Daarnaast werk ik nu in vakantietijd zo’n vijf dagen in de week voor de Appie en de dagen dat ik vrij ben, probeer ik actief te zijn voor de reddingsbrigade. Als lifeguard.”