Doordeweeks runt hij een glasbedrijf, maar in het weekend loopt Angelo langs de lijn bij Nederlandse profclubs

Veerenaar Martijn onderweg voor ‘oefentocht’ grote MS-reis

17:36 VEERE - Martijn de Ridder is onderweg. Zaterdagmiddag om vier uur vertrok hij vanaf de Markt in Veere, uitgezwaaid door familie, onder wie zijn vrouw en zijn oma, en kennissen. Martijn hoopt in een etmaal zo'n driehonderd kilometer af te leggen, wat een mooi bedrag voor onderzoek naar de ziekte multiple sclerose (MS) op moet leveren.