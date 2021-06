Doorbraak in onderhandelingen over Grevelingendam: Flakkeese Spuisluis nog dit jaar open

video Aad Bruijns redde kunstwerk­je uit vroeger tijden van de sloop

8 juni GOES - Het was niet zomaar een stuk hout wat Aad Bruijns eind december buiten tegen een Zierikzeese muur zag staan. Het bleek een kunstwerkje wat in vroeger tijden aan de achterkant van een boerenwagen zat: een schamel. Dinsdag droeg hij het over aan het Karrenmuseum in Essen.