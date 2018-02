Door het ijs gezakte labrador Mila houdt Middelburgse brandweer uren bezig

poll Draaiboek voor Zeeuwse schaats­wed­strijd ligt klaar: rayonhoofden houden ijs in de gaten

21:34 VLISSINGEN - Hoe moet wel heel erg hard blijven vriezen, wil er een Zeeuwse schaatswedstrijd komen. 'Maar we laten niets aan het toeval over. Onze rayonhoofden houden in de hele provincie in de gaten of er ijs ligt', zegt Els Mesu, voorzitter van IJsclub De Poel. Het draaiboek ligt klaar.