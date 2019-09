Door deze Zeeuwse dorpen lopen de zes 3FM-dj’s in de strijd tegen mensenhandel

Serious Request - The Lifeline is de opvolger van het ‘glazen huis’ waarmee 3FM al jaren geld inzamelt voor stille rampen. Dit jaar gaat het geld naar bestrijding van mensenhandel. Sinds vorig jaar zitten de dj's niet meer opgesloten, maar maken ze 24 uur per dag lopend radio. In juli werd al bekendgemaakt dat de tocht in Goes begint. Vrijdag zijn de exacte route en de deelnemende dj's onthuld.