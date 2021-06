Door corona bleef het weg, maar nu de regels versoepelen krijgen jonge kinderen last van RS-virus

TERNEUZEN / GOES - Steeds meer jonge kinderen in Zeeland hebben last van het RS-virus. Dat is opmerkelijk, omdat het normaal gesproken alleen in de winter voorkomt.

Het RS-virus heeft veel weg van een zware verkoudheid. Wereldwijd is RS-virus de tweede doodsoorzaak bij zuigelingen. In Nederland overlijden nauwelijks kinderen aan RS. Artsen waarschuwen ouders alert te zijn als kinderen verkouden zijn. In Rotterdam is nu sprake van een uitbraak, in Zeeland is dat nog niet het geval.

Wel worden meer jongere kinderen met RS opgenomen, zegt kinderarts Nathalie de Bruijn van ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen. ,,Op een tijdstip van het jaar dat we dat normaal niet meer zien. Het is niet alleen RS. Het afstand houden heeft ervoor gezorgd dat de wintervirussen - waar kinderen ziek van kunnen worden - niet zijn verschenen. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, zien we de wintervirussen in de zomer.”

Er is nu druk op de bedden in Rotterdam-Zuid. ,,In onze regio is dat niet. Het aantal gevallen in Zeeland is vergelijkbaar met een beginpiek in de winter.”