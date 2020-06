Doodzieke Quinten (12) krijgt uit heel Nederland donaties na diefstal collectepot. Moeder: ‘Dit is onwerkelijk’

Bij de Zeeman in Vlissingen werd dinsdag een collectepot van de balie gestolen. Het geld was bedoeld voor de 12-jarige Quinten Schuurman uit Oost-Souburg die sinds enkele maanden kampt met een zeldzame bottumor. Die diefstal zorgde voor veel verontwaardiging. En niet alleen bij medewerkers van de winkel. Honderden Nederlanders schoten de zieke jongen daarop te hulp. Binnen enkele dagen werden duizenden euro's ingezameld voor het gezin. De teller staat op het moment van schrijven op ruim 16.000 euro.

,,Dit is heel onwerkelijk, we verkeren echt in een soort roes", zegt moeder Irma vanuit het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Voor de 12-jarige Quinten is alle aandacht nog wel wat onwennig. ,,Hij is blij dat er zoveel mensen aan hem denken. Wel vroeg hij zich af of mensen na al die donaties nog wel zelf eten konden kopen. Ik zei dat hij er vooral van moest genieten en dat er goed voor hem wordt gezorgd.”

Diagnose komt hard aan

De problemen met Quinten begonnen afgelopen april. Hij had constant last van pijntjes: een gezwollen voet, een ontstoken heup. ,,Eerst denk je dat het door de groei komt, maar het bleef maar duren", zegt Irma. ,,En toen werden zijn ogen opeens slechter.” De huisarts stuurde hem naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar onderging hij meerdere testen en scans.

De diagnose kwam aan als een mokerslag: Quinten heeft een kwaadaardige vorm van botkanker, Ewing-sarcoom, met uitzaaiingen. ,,Binnen een kwartier lag hij aan de chemo. Dat was erg heftig. Voor een kindje van 12 betekent kanker dat je doodgaat.” Irma begint te huilen. ,,De volgende dag zei hij tegen me: ‘Mama, ga ik vandaag dood?’ Nee vriend, natuurlijk niet, zei ik.”

Volledig scherm Het gezin Schuurman. © Familie

'Moeilijke momenten’

Eind juni krijgt Quinten zijn derde chemokuur. Dan analyseren de doktoren ook hoe hij ervoor staat. In totaal krijgt de jonge Souburger 6 chemokuren, verspreid over een jaar. ,,Voorlopig zijn we hier nog niet weg", zegt Irma. Ze verblijft samen met haar man Martin in een Ronald McDonald Huis. “Overdag zijn we zoveel mogelijk bij hem. 's Avonds nemen we afscheid en gaat hij alleen slapen. Dat zijn wel moeilijke momenten.”

Het geld van de doneeractie komt het gezin goed van pas. Irma raakte vorig jaar na drie hersenbloedingen verlamd aan haar linkerzijde. Ze zit nu in een rolstoel. Haar man Martin hoorde onlangs dat zijn arbeidscontract niet wordt verlengd vanwege de coronacrisis. ,,We weten niet goed hoe de toekomst eruit zal zien voor Quinten. Mogelijk moeten we allerlei aanpassingen in ons huis doen.”