Doodgezwegen oma uit Hoofdplaat komt tot leven in ‘Een vervlogen droom’

VIDEO Rondje Zeeland met de bus vergt geduld: ‘Soms kon ik beter lopen’

5 maart GOES - Een rondje Zeeland met de bus: daarvoor heb je veel geduld, en goede schoenen nodig. PvdA-statenlid Ralph van Hertum legde dinsdag een ‘marathon’ af. Hij reisde van Goes via Kamperland, Zierikzee, Sint-Annaland, Rilland, Ovezande, Middelburg, Terneuzen en Hulst weer terug naar Goes.