Dood Charlie Watts moet einde zijn van de Stones, vindt Zeeuwse fan: ‘Het is mooi geweest’

Onderzoe­kers maken zich grote zorgen over ij­zer-etende bacterie in kanaal Gent-Terneuzen: "Dringend grootscha­lig onderzoek nodig om bron op te sporen"

18:47 Professor-kapitein Kris De Baere van de Hoge Zeevaartschool en enkele onderzoekers verbonden aan de universiteiten van Gent en Leuven maken zich grote zorgen over de toestand van het water in het kanaal Gent-Terneuzen. Reden is een zogenaamde ijzervretende bacterie die teruggevonden werd in de jachthaven van Zelzate, maar mogelijk ook al aanwezig is in andere delen van het kanaal. De bacterie zorgt ervoor dat ijzer 75% sneller roest dan in normale omstandigheden. Volgens De Baere is het belangrijk meteen onderzoek op te starten om te bepalen waarvan de bacterie afkomstig is. Ondertussen is bijna de helft van de booteigenaars in de Zelzaatse jachthaven al vertrokken naar andere oorden.