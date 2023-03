Donorpapa Jonathan van Tibbe uit IJzendijke verwekte honderden kinderen: ‘Dat móet stoppen’

Stichting Donorkind spant samen met een van de ouders een kort geding aan tegen Jonathan: die moet onmiddellijk stoppen en zijn zaad dat nog in spermabanken ligt, moet vernietigd worden. In april staat hij voor de rechter, vertelt Lucie. Ze doet haar verhaal omdat ze het belangrijk vindt dat er openheid is. ,,Juist omdat er zo ontzettend veel donorkinderen van Jonathan zijn. Op Walcheren, in Zeeuws-Vlaanderen, over de grens in Vlaanderen. Je kunt zomaar een ander donorkind van Jonathan ontmoeten. Dat wéét ik. Ik zit in een besloten Facebookgroep, Donorkind 102 JJM. Daar zitten zo’n 140 wensouders in. Vorig jaar bij de lammetjesdag in Schoondijke liep ik iemand zomaar uit die groep tegen het lijf. We hebben even dag gezegd en een praatje gemaakt.”