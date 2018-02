Donkere wolken boven ZB Planbureau

Daarin pleitten ze aanvankelijk gezamenlijk voor het zo snel mogelijk tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, omdat de tolheffing in hun ogen onrechtvaardig is. Voor de provincie, die als aandeelhouder verantwoordelijk is voor de tol, is dat een gevoelig standpunt. Daar komt bij dat ZB Planbureau op dat moment al onder vuur lag, vanwege het recent gepubliceerde onderzoek Staat van Zeeland. Daarin wordt gesproken van een 'leegloop' van het Zeeuwse platteland, omdat in acht jaar tijd 28.000 mensen naar de stad zouden zijn verhuisd. Dat blijkt niet te kloppen, bleek uit onderzoek van de PZC .

De Reu: 'Ik had er zorgen over'

De provincie is de belangrijkste subsidiegever van ZB Planbureau. Gezien de commotie over Staat van Zeeland, zei De Reu, heeft hij ZB Planbureau gewaarschuwd dat medewerking aan het opiniestuk niet verstandig was. ,,Ik las het en ik had er zorgen over, omdat er nu niet direct wetenschappelijke uitspraken in stonden. Dat zouden Provinciale Staten niet met applaus begroeten. Ik had het zeer sterke vermoeden dat de discussie niet zozeer over het artikel als zodanig zou gaan, maar over het planbureau zelf. Er stonden passages in waarvan ik dacht: als het zo wordt opgestuurd naar NRC wordt het feest in de Staten."