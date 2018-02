Donderdag voelt het als -14 in Zeeland

Voor het eerst sinds 1947 begint de lente met een ijsdag in De Bilt. In de ochtend is het zonnig, maar de oostenwind is vrij krachtig tot hard en veroorzaakt met -13 tot -18 graden voor het gevoel de laagste temperaturen van deze winterse week. De bijzonder schrale oostenwind kan gevaarlijk zijn als je door het ijs zakt.

Donderdag start de meteorologische lente. Het is dan bijzonder koud winterweer. In de ochtend schijnt de zon. Het vriest dan matig tot streng met waarden tussen -5 en -11 graden. De gevoelstemperatuur is met -13 tot -18 graden erg laag. Door een vrij krachtige tot harde oostenwind (windkracht 5 tot 7) is het ondanks een dikke winterjas bijzonder koud. In de middag ontstaan stapelwolken met in het zuiden kans op een vlokje sneeuw.