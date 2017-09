Donderdag proces tegen Middelburgse 'Syriëganger'

De Middelburger is, zover bekend, de eerste Zeeuws die verdacht wordt van het uitreizen naar Syrië. Hij zit nu al bijna een jaar in de extra beveiligde penitentiaire inrichting Nieuw Vosseveld bij Vught. Daar worden meerdere Syriëgangers vastgehouden. Volgens zijn raadsman is het een ‘hard gelag’ voor Z. om daar te zitten. ,,Het gevangenisregiem daar is bijzonder zwaar.” Hij wijst er met nadruk op dat zijn cliënt alleen maar verdacht wordt van het uitreizen naar Syrië en toch al te maken heeft met dat strenge regiem.

De Middelburger is de afgelopen maanden al enkele malen voor de rechtbank verschenen. Dat was tijdens tussentijdse zittingen waarbij gekeken werd of het voorarrest verlengd kon worden. Het OM vroeg consequent om verlening omdat het niet wil dat de Middelburger vrij over straat loopt in afwachting van zijn proces. De rechtbank ging daar steeds in mee. Onder andere omdat de man tot nu toe geen afdoende verklaringen gaf waarom hij in 2012 of 2013 mogelijk in het grensgebied van Turkije met Syrië was. Er is daar geld van zijn rekening opgenomen en ook signalen van zijn telefoon zijn daar vastgelegd.