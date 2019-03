Domper na de vakantie: stel uit Terneuzen vindt auto gestript terug op vliegveld

Volledig scherm Zo troffen Daniël en Raven de auto aan. © Privéfoto

Het stel had de Golf GTI geparkeerd op de beveiligde parkeerplaats QuickParking bij het vliegveld van Charleroi. Alles leek in eerste instantie normaal, zegt het koppel. ,,De parkeerplaats kwam als eerste naar boven als parkeerplaats met het keurmerk veilig. De reviews die we zagen, hadden allemaal vijf sterren, maar die zetten ze natuurlijk vooraan.” Bij aankomst kreeg Daniël toch een apart voorgevoel. ,,Ik zag dat er geen camera’s hingen. Er was wel een slagboom en personeel aanwezig. Het zal wel in orde zijn, dacht ik. We moesten alle gegevens opgeven: kentekennummer, merk, specificaties, enzovoorts. De auto heeft alle mogelijkheden en viel best op tussen de andere auto‘s.‘’

Volledig scherm De volledig gestripte auto. © Privéfoto Tijdens de vakantie hoorde het stel niks over de auto. Bij terugkomst bleek echter alles behalve normaal te zijn. ,,De auto stond bij aankomst nog precies op dezelfde plek, maar met een zeil erop. Toen wisten wij meteen dat er iets mis was.” De auto stond zonder koplampen, stoelen, stuur en apparatuur op de parkeerplaats. ,,Ook onze persoonlijke spullen zijn meegenomen. We kwamen daar aan in het donker en wilden echt naar huis, ineens tref je je auto zo aan. Daar sta je dan laat in de avond met je koffers, dat was niet makkelijk. Het duurde echt even voordat ik het besefte.”

Raven en Daniël spraken medewerkers van de parkeerplaats aan op de ravage. ,,Een man zei dat hij van niets wist en dat dit nog nooit gebeurd was.” Een medewerker die ze even later belden, wist wel van de diefstal af, maar liet weten dat ze het stel niet konden bereiken. ,,Hij zei laks dat de verzekering het wel zou vergoeden. Bij aankomst van de politie ging het personeel snel weg. De agenten vertelden ons dat dit misschien wel de twintigste keer in drie maanden tijd was dat ze naar deze parkeerplaats moesten komen voor soortgelijke gevallen.”