Domburger die verdacht wordt van neerschieten Kezban Avci morgen opnieuw voor de rechter

Bij de laatste zitting in februari was G.E. niet aanwezig. Zijn advocaat Mark Dunsbergen verzocht toen om meer onderzoek, zoals het uitluisteren van het verhoor dat op 10 november met Avci is afgenomen en het horen van de jonge vrouw zelf. Avci’s advocate Nelleke Stolk vond dat laatste geen optie. ‘Kezban ondervindt nog altijd ernstige fysieke en psychische beperkingen als gevolg van dit gebeuren. In geval van een verhoor door de verdediging, maak ik me grote zorgen over haar welzijn. Ik ga dit ook zeker aangeven bij de rechter-commissaris en de officier van justitie’.

Per ongeluk of opzettelijk?

Tijdens een van de eerdere tussentijdse zittingen bleek E. zelf te hebben verklaard dat het pistool per ongeluk was afgegaan, toen hij het wilde schoonmaken. Officier van justitie Marieke Fimerius kon dat maar moeilijk geloven. Het OM is van mening dat het opzettelijk is gebeurd. Zo zou hij pas twee uur na het schietincident de hulpdiensten hebben gealarmeerd. Ook heeft hij in het verleden vaker geweld gebruikt en zou hij Avci al eens hebben bespuugd. De jonge vrouw zelf, die na het schietincident twee maanden in coma lag, kan zich van het voorval niets herinneren.

Opvallend was dat de Domburger tijdens een van de zittingen zei het voorval te betreuren en de wens te hebben met de jonge vrouw in contact te komen. De familie van Avci wilde daar echter niets van weten. In een verklaring lieten zij tijdens de laatste zitting nog weten dat Avci in het revalidatiecentrum met kleine stapjes vooruit gaat, maar nog een lange weg te gaan heeft. In februari mocht ze voor het eerst na het schietincident in augustus een weekend thuis doorbrengen met haar moeder en zus. ‘We waren voor het eerst sinds lange tijd weer met zijn drietjes. Een dag met een bitterzoet gouden randje.’

Volledig scherm De zussen Zeynep (links) en Kezban met hun moeder Miranda. © Zeynep