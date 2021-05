Domburger die verdacht wordt van neerschieten Kezban (21) heeft een ‘nieuwe herinnering’

Verdachte G.E. zit nog vast. Hij wordt door het Openbaar Ministerie aangeklaagd voor poging tot doodslag en wapenbezit. Hij was niet aanwezig in de Middelburgse rechtbank. In een reactie op de zitting laat de familie van Kezban weten benieuwd te zijn naar de inhoud van zijn verklaring. Eerder bleek dat hij tijdens het eerste verhoor heeft verklaard dat het wapen per ongeluk is afgegaan, toen hij het wilde schoonmaken.

De familie is daar blij mee. ‘Het is voor Kezban én het verloop van deze zaak van groot belang dat zij alle ruimte krijgt om te vertellen wat haar is aangedaan’. Het is overigens nog de vraag waar dat verhoor plaatsvindt, want haar familie laat weten dat het revalidatiecentrum waar ze verblijft haar niet langer de zorg kan bieden die ze nodig heeft. Kezban, die na het schietincident in haar woning in Middelburg twee maanden in coma lag, heeft nog altijd zeer intensieve zorg nodig. ‘Daarom wordt nu gekeken naar welke vorm van zorg beter geschikt is om haar zo goed mogelijk te helpen in haar verdere herstel’.