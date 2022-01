Domburger die Kezban neerschoot voor de rechter: ‘het is uit de hand gelopen’

MIDDELBURG - Schoot de 28-jarige G.E. uit Domburg met opzet of was er sprake van een ongeluk? Om die vraag draait het vandaag in de rechtbank van Middelburg.

E. moet zich bij de rechter verantwoorden voor de schietpartij, waarbij in augustus 2020 de toen 21-jarige Kezban Avci door het hoofd werd geschoten. De vrouw werd zwaargewond afgevoerd en lag maanden in coma. Direct na het incident werd E. aangehouden en sindsdien zit hij in de gevangenis. Tijdens een inleidende zitting gaf de advocaat van E. aan dat er sprake was van een ongeluk, omdat het wapen afging tijdens het schoonmaken. Het Openbaar Ministerie klaagt E. aan wegens poging tot doodslag en verboden wapenbezit.

Gevraagd naar wat er gebeurd was zei E. vrijdag dat het op die 26e augustus ,,erg uit de hand was gelopen‘’. Het wapen ging volgens E. af zonder dat het de bedoeling was. Hij maakte het schoon en haalde meerdere malen de slede naar achteren. Dat deed hij in de huiskamer van het kleine huis, maar hij liep intussen ook naar de slaapkamer, waar Kezban was. Daar ging het mis. ,,Ik wist niet meer dat ik het magazijn intussen had teruggeplaatst‘’, zei E, die ontkende dat hij het wapen op Kezban had gericht.

E. probeerde Kezban te reanimeren, maar in plaats van 112 te bellen verliet E. de woning en reed hij onder meer naar Vlissingen en Oost-Souburg. ,,Ik dacht eerst dat ik alleen de spiegel had geraakt, maar toen zag ik bloed. Ik wilde de politie bellen, maar schaamde me voor wat er was gebeurd. Mijn leven flitste door me heen. Toen ik alles realiseerde, ben ik teruggegaan en heb ik alsnog 112 gebeld.” Intussen had hij wel zijn moeder, vriendin en oom gebeld en verteld wat er was gebeurd. Die hadden er bij E. op aangedrongen om direct de politie te bellen.

In de rechtbank is ook een wapendeskundige aanwezig van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij komt later aan het woord.