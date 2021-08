Domburger die Kezban Avci neerschoot, verschijnt 9 december voor de rechter

Grote projecten stapelen zich op bij gemeente Veere

4 augustus DOMBURG - Maar liefst honderd grote projecten zijn in behandeling bij de Veerse ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Het gaat om aanvragen voor de bouw van een nieuw hotel of uitbreiding tot en met de plannen om in vier dorpen de scholen, dorpshuizen en gymzalen te vernieuwen of te renoveren.