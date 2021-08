Domburg viert feest met poëzie van Zeeuwse dichter P.C. Boutens

Jan heeft 20 meter aan strips. ‘Sommige slapen voor de deur van het stripfesti­val in Knok­ke-Heist’

17 augustus KNOKKE-HEIST - Sommige doen op 12 september een tukkie voor het Grand Casino in Knokke-Heist. Niet om als eerste roulette te kunnen spelen. Wel om een prent van hun favoriete striptekenaar te krijgen. ,,Ja, dat is echt heel bijzonder”, weet Jan van Loon uit Breskens, een van de organisatoren van het stripfestival. ,,Alsof een stripboek speciaal voor jou is gemaakt.”