Dolle Mina gaat gesprek met scholieren aan over menstruatiearmoede en plasrecht voor vrouwen

Grootste cokevangst van Zeeland is ‘Champions League, geen kelderklas­se’

2 maart ZWOLLE - Nee, zijn cliënt is geen heilige, zei advocaat Ilyas Azarkan dinsdag in Zwolle over de 40-jarige M.B. die verdacht wordt van betrokkenheid bij de smokkel van 4500 kilogram cocaïne via de haven van Vlissingen. En ja, hij heeft volgens de advocaat berichten verstuurd over drugsgerelateerde zaken. ,,Maar als ik de vergelijking trek met voetbal heeft u het over de Champions League. Mijn cliënt zit in de kelderklasse.’’