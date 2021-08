Doen we niets, dan houden krijsende meeuwen straks Vlissingen, Middelburg en Goes uit de slaap

Zeeuwse - en andere - klei op wand van Tweede Kamer: geen klimwand maar kunstwerk

8:00 DEN HAAG - Ze trekken onmiddellijk de aandacht in de tijdelijke Tweede Kamer: de kluiten klei aan de muur. Het is een imposant kunstwerk van de uit Zeeland afkomstige Jos de Putter. ,,Het enige wat ik hiermee wil zeggen is: hier is de aarde.”