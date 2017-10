Doeleman: schadeclaim voor 'onbetrouwbare' gemeente Noord-Beveland

,,Als Zeeuwse Lagune hoopten wij te kunnen rekenen op een betrouwbare overheid", aldus Doeleman in een schriftelijke verklaring aan de PZC. ,,Daar is in dit traject geen sprake van geweest. Wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, in goede relaties met voor- en tegenstanders, maar ook financieel. Als ondernemer houd je rekening met risico’s en calculeer je die in. Maar je houdt geen rekening met een overheid die zich niet aan de regels houdt en waarop je niet kunt vertrouwen. Dat is voor ons onverteerbaar en dwingt ons tot het indienen van schadeclaims."

Doeleman werkt al vijftien jaar aan het project. Lange tijd was onduidelijk hoe de gemeenteraad van Noord-Beveland zou beslissen, ook gisteravond. Pas na meer dan drie uur debatteren lieten SGP en CDA het achterste van hun tong zien, waardoor duidelijk werd dat de Zeeuwse Lagune het definitief niet haalt.

Zwaar teleurgesteld

Doeleman: ,,Na vijftien jaar plannen ontwikkelen samen met andere Zeeuwse partijen, waaronder de gemeente Noord-Beveland, zult u begrijpen dat wij zwaar, heel zwaar teleurgesteld zijn. Een gemeente die zich niet houdt aan in overeenkomsten vastgelegde afspraken én een college dat verzuimt de gemeenteraad juist en volledig te informeren is geen betrouwbare overheid. En dat steekt."

Doeleman heeft begrip voor de talrijke tegenstanders van het recreatieproject. Voorafgaand aan de raadsvergaderingen vormden ongeveer 300 demonstranten uit protest een levend lint in de straten van Wissenkerke. De ondernemer heeft minder begrip voor de opstelling van partijen waarmee hij afspraken dacht te hebben gemaakt en al helemaal niet voor de gemeente.

Afspraken

,,Wij hebben de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met al onze stakeholders, ook met onze tegenstanders, altijd met respect voor elkaars standpunten en we begrijpen best dat niet iedereen enthousiast is over ons plan. Dat mag ook in een vrij land. Wat wij niet begrijpen is de manier waarop de gemeente Noord-Beveland acteert. Ondernemers, maar uiteindelijk iedereen moet kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid, die afspraken nakomt en op basis van volledige en juiste informatie beslissingen neemt. En dat is hier beslist niet gebeurd."

,,Het plan om op de Veerse Dam verblijfsaccommodatie te ontwikkelen en zo het toerisme en daarmee de economie van Noord-Beveland en andere delen van Zeeland een nieuwe impuls te geven, hebben wij als Zeeuwse Lagune niet zelf verzonnen. Dat is op initiatief geweest van Zeeuwse overheden, die in hun gebiedsvisie de Veerse Dam destijds hebben aangewezen als een beoogde toeristische hot spot. Zij hebben ons gevraagd daarover mee te denken."

Overeenkomsten