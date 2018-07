Doel 3 opgestart en opnieuw stilgelegd: 'klein technisch defect' turbinesysteem

COLUMN ERNST JAN ROZENDAAL 1976

8:00 We zijn nog maar halverwege de zomer en we hebben het droogterecord van 1976 al gebroken. Ik was toen veertien en eerlijk gezegd kan ik me er weinig van herinneren. Hoe het in Zeeland was al helemaal niet, omdat ik hier nog niet woonde. Ik heb er de PZC maar eens op nageslagen, die van 31 juli, een zaterdag, precies 42 jaar geleden.