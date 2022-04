Doe Maar-fan Anita: ‘Toen Henny was overleden, kreeg ik allemaal berichtjes, van mijn ouders, mijn broer, mijn zus’

,,Gewoon je eerste liefde, zo ongeveer. Dat was het”, zegt de Middelburgse. ,,Wat me precies in hun muziek aansprak? Ik weet het niet meer. Het begon met dat nummer 32 jaar, maar bij Is dit alles werd ik pas écht fan. Je had mensen die waren van Henny, en je had mensen die waren van Ernst. Ik was van Henny. Dat vond ik een ontzettend mooie man. Maar ook, hoe hij sprak, hoe hij zong. Dus als je naar een concert ging, probeerde je altijd precies dáár bij het dranghek te staan waar hij op het podium stond.”