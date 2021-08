Doe jij het Gerard en Arjen na? Zij zwoegen honderden kilometers. ‘Ik denk aan hun strijd tegen kanker’

Wandelen of fietsen voor een goed doel, steeds meer mensen doen het. Maar waarom werken ze zich in het zweet voor donaties? Kom, we vragen het Gerard Althoff (76). Die is nu in Zeeland en lekker bezig. Ja, zijn voeten willen wel. Zijn hoofd ook nog, maar zijn lichaam... ,,Dat stribbelt een beetje tegen”, verklapt hij. ,,Dat zegt: waar ben je mee bezig?” Nou? ,,Ik ben bezig om iets te doen wat eigenlijk onmogelijk is. Het is het grote gevecht onderweg: haal je het en kan je lichaam het aan?”