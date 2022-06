‘Doe een steekproef naar PFAS in bloed’

In het voorjaar van 2021 was hij als deskundige te hulp geroepen bij het onderzoek naar de PFAS-vervuiling rond chemiebedrijf 3M bij Antwerpen. Een milieuschandaal dat al snel ook voor Zeeland grote gevolgen bleek te hebben. In een jaar is veel gebeurd. Onlangs raadde het RIVM aan om zo min mogelijk vis en garnalen te eten uit de Westerschelde. Binnenkort krijgt de GGD Zeeland advies over een bevolkingsonderzoek.

Jacob de Boer: ,,Als ik het in Zeeland voor het zeggen had, zou ik een steekproef laten doen. Niet grootschalig, dat is zonde van het geld, maar ik zou toch zeker aan de oostkant van Zeeuws-Vlaanderen even bloed laten prikken bij pakweg honderd mensen. Dat kost bijna niks en dan weet je zo veel meer. Ik zou het van mijzelf ook wel willen weten. Ik ben in de jaren zeventig wel eens getest op DDT's en PCB's, maar niet op PFAS. Zou wel interessant zijn. Mijn opa was schipper dus wij hadden altijd veel vis. En DDT zat ontzettend veel in vis. Als viseter stond ik bovenaan met DTT.”