Dodenherdenking in bioscoop Vlissingen: wel in foyer, niet in filmzaal. ‘Onbegrijpelijk’

Van Randwijkle­zing Gonçal­ves-Ho Kang You: De strijd om vrijheid eindigt nooit

15:48 VLISSINGEN - Het is 1984. Lilian Gonçalves-Ho Kang You is een jaar geleden Suriname gevlucht. Ze zit in de tram, op weg naar de Vreemdelingendienst. Onderweg ziet ze voor het eerst de dichtregels: ‘Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht'. Ze krijgt brok in haar keel. Thuis zoekt ze op wie Van Randwijk was. Zondagmiddag sprak ze de Van Randwijklezing uit in een uitverkochte Sint Jacobskerk.