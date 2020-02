Dodelijk coronavirus laat familie Blok nog niet los: ‘Ons avontuur zit er helaas nog niet op’

Video Tientallen meldingen vanwege stormscha­de in Zeeland, boulevard Vlissingen weer open

18:35 VLISSINGEN - De storm die zondagmiddag over Zeeland raasde heeft op veel plekken voor overlast gezorgd. Tientallen mensen hebben melding gemaakt van stormschade. Het ging om beschadigde daken of omgewaaide bomen. Boulevard Bankert in Vlissingen was uit veiligheidsoverwegingen afgesloten.