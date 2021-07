Dode walvis uit haven Terneuzen gehaald

Veiliger en beter medicijnen toedienen; Kapelle heeft Zeeuwse primeur met app

26 juli KAPELLE - Voortaan geen geklooi meer met papieren, en soms achterhaalde, medicijnenlijstjes. In plaats daarvan werken ze in Kapelle nu met een digitale toedieningslijst. Die is altijd up to date. ,,Het is een primeur voor Zeeland”, zegt huisarts Henk Bakx: ,,En het is echt stukken veiliger.”