Dode vrouw Oostkapelle: verdachte ook na derde verzoek niet vrijgelaten

MIDDELBURG - Negen maanden zit hij al vast. Keihard bewijs dat hij betrokken is bij de gewelddadige dood van een 78-jarige vrouw in Oostkapelle lijkt er niet. Toch laat de rechter hem niet vrij, hoezeer zijn advocaat Rivka Davidse er vandaag voor de rechtbank opnieuw voor pleitte.

Het was voor de derde keer dat de geruchtmakende zaak in het openbaar door de rechtbank werd behandeld. Zo’n 30 bewoners van Parc Zonnehove uit Oostkapelle en nabestaanden van het slachtoffer waren naar Middelburg gekomen. Ook deze keer was de verdachte niet aanwezig. Volgens zijn advocaat omdat hij ‘niet de confrontatie met bewoners van het appartementencomplex durft aan te gaan’.

Net als bij de vorige twee zittingen, moest de rechter ook deze keer beoordelen of de verdachte nog steeds terecht in voorarrest zit. Het onderzoek naar wat er op vrijdag 24 mei 2019 is gebeurd op het appartementencomplex loopt nog steeds.

Tal van onderzoeken

Duidelijk werd dat opnieuw getuigen worden gehoord. Verder doet het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek naar wat er gebeurt kan zijn. Daartoe worden verschillende scenario’s bekeken. Dat onderzoek duurt 16 weken.

Ook worden dna-sporen van de verdachte onderzocht die op de deurklink zaten aan de binnenkant van de deur van het appartement van het slachtoffer. Nieuw is dat ook onderzoek wordt gedaan naar dna-sporen op de buitenkant van de deur. Verder zal de verdachte van 18 maart tot en met 29 april psychologisch worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

‘Laat mijn cliënt vrij’

Advocaat Rivka Davidse pleitte wederom voor schorsing van de voorlopige hechtenis van haar cliënt. De getuigenverklaringen en de onderzoeksresultaten tot nu toe zijn volgens haar te dun om haar cliënt langer vast te houden. Te meer omdat het nog maanden kan duren voordat het onderzoek klaar is.

Verwacht wordt dat eind mei alle onderzoeken klaar zullen zijn. Wanneer de verdachte zich voor de rechter moet verantwoorden is nog niet duidelijk. De zaak kan zich dus nog maanden voortslepen. Volgens de advocaat moeten er wel heel zware verdenkingen tegen haar cliënt zijn om hem nog langer vast te kunnen houden. Volgens haar zijn die er nu niet.

Ophef in samenleving

De rechter is het daarmee niet eens en vindt dat er voldoende bewijs is om de man vast te houden. Bovendien veroorzaakt de zaak nog steeds zoveel ophef in de samenleving dat vrijlating niet wenselijk is, aldus de rechter.